Napoli capitale della sosta selvaggia: ecco i parcheggi più bizzarri del weekend

Domenica 10 Febbraio 2019, 22:00 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2019 22:02

Napoli e la sosta selvaggia. In un qualsiasi sabato sera abbiamo deciso di percorrere in auto le vie della città alla scoperta dei parcheggi più originali. Partendo dal Vomero, proseguendo per il centro storico, fino al quartiere Chiaia, ci siamo imbattuti in bizzarri divieti di sosta, doppie file, sosta su strisce pedonali, auto per metà sul marciapiede, auto completamente sul marciapiede e chi più ne ha più ne metta.