Napoli, nella notte di Capodanno anche due accoltellati, 28 interventi per abuso d'alcol e 17 per incidenti stradali

Inoltre il dg Verdoliva ha segnalato venti interventi per casi di abuso di alcolici, dieci per ferite da botti, tre per incidenti stradali: sono i dati relativi all'attività del '118'. «Ai presidi ospedalieri di nostra competenza - spiega Verdoliva all'ANSA - abbiamo registrato 28 casi di persone giunte ai ps per abuso di alcolici, 9 per le conseguenze dell'esplosione di petardi, 17 per incidenti stradali».

Due giovani sono stati accoltellati la notte scorsa a Napoli in distinti episodi e curati nell'ospedale Loreto Mare. Ne dà notizia il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, tracciando un ulteriore bilancio della notte di Capodanno. «All'ospedale Pellegrini - riferisce all'ANSA - è giunta anche una persona di etnia rom con le mani in 'sfacelo traumatico' con interessamento di tutte le dita».