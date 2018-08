Brucia deposito di detersivi, colonna di fumo ricopre Napoli

Martedì 21 Agosto 2018, 22:43 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 23:20

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato intorno alle 21 di oggi all'interno di un deposito di detersivi di via Calata Capodichino. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con numerosi mezzi di supporto che stanno cercando di domare le fiamme; l'edificio accanto a cui si trova il capannone è stato evacuato in via precauzionale perché le fiamme, che hanno già danneggiato la struttura del deposito, stanno lambendo una terrazza esterna. Per il momento ancora ignote le cause dell'incendio. Dal fuoco si è alzata una lunga e densa colonna di fumo visibile da diversi quartieri della città.