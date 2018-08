Napoli, lo sprint dell'aeroporto di Capodichino: passeggeri come Linate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Agosto 2018, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 08:47

Tanti passeggeri quanti Milano Linate. Il primo semestre 2018 si è chiuso, non solo con un incremento record (rispetto ai primi sei mesi del 2017 del 24,6 per cento) ma soprattutto con il sostanziale pareggio dei passeggeri transitati con il city airport milanese. Tra i due scali - secondo i dati rilevati dall'Enac, l'ente dell'aviazione civile - resta solo una piccolissima differenza (a favore di quello milanese) di cinquemila passeggeri, più o meno quanti se ne trasportano in quattro ore.Napoli incassa anche il sorpasso su Catania (con cinquantamila passeggeri in più), per anni l'aeroporto più importante del mezzogiorno, e diventa il sesto aeroporto con più passeggeri d'Italia. E un obiettivo prossimo che potrebbe non sembrare più irraggiungibile, come in passato, superare Venezia che però ha due piste (contro una da 2,6 km di Napoli), di cui una lunga (3,3 chilometri) con collegamenti quotidiani con gli States (operati da American Airlines, Unitid, Delta) e destinazioni nel medio oriente (Emitares e Qatar airlines) e continua a crescere, anche se a un tasso che è un quarto di quello di Napoli.