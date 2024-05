Entra nel vivo il piano di rigenerazione urbana di via Edoardo Scarpetta a Ponticelli, nella zona Est di Napoli, che beneficia di 48,5 milioni del Pnrr. Le risorse europee sono essenziali per riqualificare case popolari e spazi all'aperto per oltre 30mila metri quadrati a ridosso di via Botteghelle. Sei gli edifici coinvolti nel restyling: quello più grande, costituito da sette piani, e gli altri cinque posti alle spalle, ognuno da quattro piani, per un totale di 312 alloggi.

Il cosiddetto “comprensorio 10” di Napoli Est - costruito nel periodo della ricostruzione per il terremoto del 1980 - «versa in una condizione di degrado e abbandono «e in una situazione «di disagio abitativo importante», si legge nel progetto esecutivo del secondo stralcio curato da professionisti esterni e approvato dal Servizio “Tecnico edilizia residenziale pubblica esistente” del Comune di Napoli.

Con i lavori si intende migliorare la vivibilità per quasi un migliaio di residenti e contribuire a creare le condizioni ottimali attraverso la creazione di spazi per l'aggregazione e l'intrattenimento.

In effetti, una prima parte dell'intervento di rigenerazione - con cantiere aperto lo scorso marzo - riguarda gli spazi pubblici ai piedi delle palazzine con la creazione di un centro anziani, di orti, di un parco e attrezzi per lo sport. Ora si passa al secondo stralcio che prevede il miglioramento sismico - si intervenire soltanto all’esterno degli edifici e su alcune rampe di scale - e l'efficientamento energetico delle palazzine.

Previsti, in particolare, la realizzazione del cappotto esterno e la sostituzione di tutti gli infissi con nuovi in alluminio a taglio termico. Si interviene sulla copertura dove si prevede l'isolamento in lana di vetro, un nuovo strato di guaina impermeabilizzante e la pavimentazione in piastrelle. In ottica green sarà installato un impianto fotovoltaico di tre chilowatt per ogni scala per alimentare gli impianti di scale, ascensori e illuminazione delle aree esterne: l’energia non consumata fluirà verso la rete elettrica di distribuzione e verrà remunerata secondo il meccanismo del ritiro dedicato.

Il cantiere durerà seicento giorni, quindi venti mesi, ed è fondamentale per restituire sicurezza e decoro al popoloso rione posto nella cosiddetta zona di Porchiano, a due passi dal centro storico del popoloso quartiere di Napoli Est.