«La porta sul baratro era aperta, così mio figlio ha rischiato di morire in hotel a Capri»

Venerdì 31 Agosto 2018, 18:14

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO - Denuncia choc contro un hotel di Capri: il vuoto dopo una porta di sicurezza stava per ingoiare un bimbo di due anni. Davide Caracci, pugile noto nel Vesuviano, ha sporto denuncia ai carabinieri: il figlio di 18 mesi stava per cadere nel vuoto attraverso la porta di sicurezza al terzo piano dell’hotel accostata soltanto con un catenaccio, con un ampio margine di spazio per precipitare di sotto.«Stavamo salendo le scale io e i miei figli – ha raccontato Caracci – quando improvvisamente il piccolo mi è sfuggito di mano. L'ho rincorso e ho avuto tanta paura quando, al terzo piano, l’ho visto aprire quella porta solo accostata. Bastava che ci impiegassi un attimo in più e il mio bambino sarebbe precipitato nel vuoto. Quando ho chiesto spiegazioni alla reception, mi hanno risposto con noncuranza che avrebbero rimediato a chiudere la porta. Intanto la mia vacanza poteva trasformarsi in una tragedia immane».