Capri, la storica edicola nella «Piazzetta» chiude dopo 90 anni

Dopo 90 anni Capri dice addio all'edicola di giornali ai piedi del campanile della celebre Piazzetta. Il chiosco che per decenni ha assistito al passaggio di vip, stelle del cinema e turisti di ogni nazionalità, punto d'incontro e di riferimento per capresi e non, ha abbassato definitivamente la saracinesca. La decisione è stata presa dalla famiglia che ha gestito la storica edicola, presente in Piazzetta fin dagli anni '30 del secolo scorso.

Già da questa mattina gli operai sono al lavoro per la rimozione della struttura. L'attività di rivendita di giornali proseguirà comunque nella vicina via Acquaviva, alle spalle del campanile, ma sono molti i messaggi sui social di capresi e affezionati dell'isola azzurra che si rammaricano per la perdita di un luogo simbolo di Capri.