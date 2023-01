Napoli, carabiniere investito al posto di blocco: finisce a terra anche lo scooter, il conducente in ospedale

Non si ferma all’alt e investe un carabiniere. Accade questa mattina in corso Arnaldo Lucci, Napoli. L’uomo sfrecciava a bordo di un motorino Honda Sh di colore nero quando il carabiniere al centro della strada gli ha imposto l’alt. Il conducente incurante ha proseguito a tutta velocità investendolo violentemente il carabiniere che è caduto rovinosamente in terra. Il motorino si è schiantato al suolo pochi metri più avanti.

Immediato l’intervento dell’ambulanza per soccorrere il carabiniere ferito e accasciato in terra. Portato via d’urgenza in anche il conducente del mezzo che avrebbe riportato serie ferite. In queste ore le forze dell’ordine stanno procedendo ai rilievi del caso.