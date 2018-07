Vincenzo, addio da eroe: «Sapeva fare il bene»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 23 Luglio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 07:36

Funerali di Stato. Vincenzo Ottaviano, l'appuntato scelto dei carabinieri morto l'altra notte travolto da un'auto mentre era impegnato nei rilievi di un incidente stradale, é stato salutato da eroe. Nella piccola chiesetta di Sasso, la frazione di Roccarainola dove il militare, 40 anni compiuti la settimana scorsa, era nato e cresciuto, sono arrivati il comandante generale dell'Arma Giovanni Nistri e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. A rendere omaggio al carabiniere in servizio alla compagnia di Castello di Cisterna anche il prefetto di Napoli Carmela Pagano e il questore Antonio De Iesu. Tra i banchi rappresentanti della Guardia di Finanza, dell'Esercito oltre che i vertici dell'Arma in Campania. Sulla bara avvolta nel tricolore, la maglietta della squadra che aveva fondato: il Real Sasso. L'icona delle sue ragioni di vita: l'Arma e il suo piccolo paese. Lo Stato, la sua famiglia e la comunità. In chiesa il feretro é stato portato a spalla dai colleghi della compagnia di Castello di Cisterna, commossi e provati dalla terribile sequenza che nel giro di pochi secondi ha spezzato la vita di un giovane padre di famiglia.