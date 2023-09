Napoli, carabiniere libero dal servizio arresta pusher 34enne a Chiaia

Stonava con l’ambiente circostante. In piazza San Pasquale, nel cuore di Chiaia, tutto scorreva come ogni sera.

Tanti pedoni di fretta, giovani pronti per la movida e i soliti residenti con il cane al guinzaglio.

Quell’uomo fermo sul marciapiede non apparteneva al copione quotidiano.



Qualcosa nel suo atteggiamento suggeriva inquietudine.

Un carabiniere della stazione di Chiaia era in un negozio, libero dal servizio.



Il 34enne ha reagito in modo sorprendente consegnandogli una busta contenente 55 grammi di marijuana.

L’uomo è finito in manette, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.

Ora è ai domiciliari in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti

Ha notato quell’uomo, gli è parso come una piccola anomalia rispetto al resto del quadro. E dopo aver salutato il negoziante, gli si è avvicinato. Non ha perso tempo. Gli ha chiesto cosa stesse facendo e poi l'ha controllato.