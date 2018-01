Martedì 30 Gennaio 2018, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2018 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc a Napoli: un maresciallo dei carabinieri in servizio presso il reparto servizi magistratura del Tribunale di Napoli ha tentato il suicido al 29esimo piano della Torre A del palazzo di giustizia. L'uomo, 45 anni, residente a Caserta, ha cercato di uccidersi esplodendo un colpo di pistola alla testa con la pistola d'ordinanza ed è adesso in gravi condizioni, trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Cardarelli.