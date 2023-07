A Napoli, nel quartiere Piscinola, i Carabinieri della stazione Marianella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 35enne Eugenio Di Maro.

L’uomo, fermato dalla gazzella mentre era in piazza Marianella, è stato perquisito e trovato in possesso di 40 grammi di hashish. L’arrestato è in attesa di giudizio.