Si rafforza il legame tra Carabinieri ed istituti scolastici del territorio. Come nei giorni precedenti in città, anche a Fuorigrotta ieri i Carabinieri della Stazione hanno consegnato dei tablet ad alcuni alunni dell’Istituto Superiore “Augusto Righi” di viale Kennedy.



L'iniziativa, nata dalla sinergia tra la Dirigenza scolastica ed i Carabinieri, ha consentito di raggiungere le famiglie degli alunni e consegnare ai ragazzi il tablet in dotazione alla scuola, al fine di poter continuare nella frequenza scolastica nelle modalità attualmente previste per la didattica a distanza. I ragazzi potranno così seguire da casa le lezioni nel rispetto del distacco sociale previsto dalla normativa anti-contagio. Ultimo aggiornamento: 16:27