Deposito di sigarette nel box auto, un telecomando per l'accesso: contrabbandiere arrestato nel Napoletano

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno notato in Via Cesare Pavese a Mugnano un uomo in atteggiamento sospetto. Fermato e sottoposto a regolare controllo, T.A., 28enne napoletano, ha spiegato alla pattuglia di non essere del posto e di essere in attesa di un amico. Perquisito è stato trovato in possesso di vari effetti personali e di un mazzo di chiavi con telecomando automatico per il quale non sapeva fornire una spiegazione lineare.

Premendo i pulsanti, i carabinieri hanno notato l’apertura di un garage, situato a poca distanza dal luogo del controllo. Una rampa consentiva l’accesso ad un ampio sotterraneo con vari box auto. Continuando insistentemente a premere i pulsanti, i carabinieri hanno notato l’apertura di uno di essi. All’interno 280 chili di bionde di contrabbando di varie marche. L’uomo non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari in atteso di giudizio direttissimo presso il Tribunale di Napoli Nord, come disposto dalla locale Procura della Repubblica.

