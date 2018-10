Giovedì 11 Ottobre 2018, 14:23

Nel corso di un'operazione di straordinaria di controllo, i carabinieri lungo le strafe di Napoli hanno identificato 890 persone, 260 delle quali già note alle forze dell'ordine. Due sono state arrestate per evasione. Contravvenzionati 26 parcheggiatori abusivi: a 8 di questi i militari hanno notificato l'ordine di allontanamento. Riguardo la repressione dei reati in materia di stupefacenti i militari hanno segnalato al prefetto 4 assuntori a cui hanno sequestrato 12 grammi di cocaina, 17 di hashish e 2 di marijuana. Elevate, inoltre, 170 contravvenzioni al codice della strada per lo più per mancanza di copertura assicurativa e guida senza casco; 32 i veicoli tolti temporaneamente dalla circolazione perché sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.