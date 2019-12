Ancora controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli nel Rione Sanità e nei quartieri Mercato, Vasto e Scampia.



I militari della Compagnia Stella, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno identificato complessivamente 148 persone e 87 veicoli.



Pari a 67mila euro circa le sanzioni comminate per violazioni al cds: decine le contravvenzioni per guida senza casco, mancata copertura assicurativa e circolazione senza la prescritta revisione.



Continua anche il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti. In un appartamento di Via Sebeto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 502 borselli di varie griffe, 47 portafogli, 392 cinture e svariati capi d’abbigliamento. Tutti riportavano marchi contraffatti di aziende d’alta moda.



Sempre in Via Sebeto sanzionato un 38enne di origini pakistane, titolare di un minimarket all’interno del quale i carabinieri hanno scoperto 300 chili circa di alimenti in cattivo stato di conservazione: alcuni erano contaminati da parassiti e scaduti da mesi.



A Scampia, i militari della stazione 167 hanno arrestato Giovanni Guarracino, 52enne di Secondigliano già noto alle forze dell'ordine.



Quando è stato perquisito era in Via Oreste. Nelle sue tasche 1 dose di eroina, 3 di crack e 95 euro in contante ritenuto provento illecito. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.



James Akinola, 25enne di origini nigeriane già noto, è stato arrestato per lo stesso reato dai carabineri del nucleo operativo di Napoli Stella. Era in Vico 4° Duchesca, nel rione Vasto. Quando ha notato la pattuglia ha buttato via un pacchetto di sigarette e ha provato ad allontanarsi. Il gesto non è sfuggito ai carabinieri che hanno bloccato il giovane e recuperato il pacchetto. Al suo interno 8 bustine di marijuana per complessivi 12 grammi, 2 dosi di hashish e 10 pastiglie di Rivotril, farmaco ansiolitico noto anche come “eroina dei poveri”. Con la droga anche decine di banconote di piccolo taglio ritenute provento di spaccio.



Ristretto in camera di sicurezza anche Akinola è in attesa di giudizio.



In via Milano, ancora nel quartiere Vasto, i carabinieri hanno rinvenuto – abbandonato sotto un veicolo in sosta – un pacchetto di cartone contenente 4 involucri di marijuana, 1 stecchetta di hashish e 3 compresse di Rivotril.



I controlli proseguiranno senza sosta durante l'intero weekend.