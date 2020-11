Celle frigo e impianti fuorilegge, sequestrato panificio nel Napoletano

Ad Arzano i Carabinieri della locale Tenenza - insieme a personale dell’Asl - hanno controllato vari esercizi commerciali. Denunciato il gestore di un panificio della zona. Riscontrate delle gravi carenze igienico sanitarie e l’inadeguatezza della strumentazione utilizzata: le celle-frigo per il pane non erano idonee e l’impianto elettrico era in evidente stato di degrado e quindi pericoloso. I carabinieri hanno constatato anche delle irregolarità per quanto riguarda i lavoratori presenti visto che sono state constatate carenze sul piano formativo. Il titolare è stato anche sanzionato mentre i locali sono stati sequestrati preventivamente.

