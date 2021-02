Napoli, armato di pistola a salve spara contro la ex e la figlia minore: 50enne in arresto

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 50enne di Ponticelli. L’ex convivente ha contattato il 112 e chiesto l’intervento di una pattuglia.

Poco prima il 50enne aveva colpito per futili motivi la donna e la figlia minore con il calcio di una pistola scacciacani. Verso di loro avrebbe esploso anche alcuni colpi per intimorirle e si sarebbe poi allontanato. Tornato pochi minuti dopo nell’abitazione l’uomo è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri. Addosso un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri, una pistola a salve completa di colpi e priva del tappo rosso. Il 50enne è ora in carcere. Le due vittime sono state visitate al ps dell’ospedale del mare e dimesse con prognosi di 10 gg. Secondo quanto accertato, eventi di questo tipo erano frequenti ed erano stato già denunciati.

APPROFONDIMENTI IL CASO Modifica arma giocattolo per sparare proiettili veri: 31enne... IL TRUCCO «Aprite, devo fare un'indagine»: finto carabiniere... IL RAID Tenta rapina ma viene disarmato, preso 17enne a Napoli: va in...





© RIPRODUZIONE RISERVATA