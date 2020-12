Violenza sulle donne, 53enne va a casa ​della ex nonostante il divieto: arrestato dai carabinieri a Napoli

A poco più di una settimana dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli continuano senza sosta nell’attività di contrasto al fenomeno.

Ne è prova l’arresto di un 53enne di Fuorigrotta, già sottoposto alle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri della stazione di Pianura all’interno dell’abitazione della ex compagna, in via Giacomo Leopardi, in barba alle misure imposte dal tribunale. Il 53enne, finito in manette, è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

