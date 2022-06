Napoli, al borgo Sant’Antonio Abate eseguito provvedimento per la carcerazione di un 50enne

Ieri mattina i Falchi della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Crispano, un 50enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso lo scorso 17 gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 5 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione e ad una multa di 5920 euro per i reati di ricettazione e in materia di protezione del diritto d’autore, commessi a Napoli e Roma tra il 2000 ed il 2003.

