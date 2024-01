Napoli, carcere di Poggioreale: terminati i lavori nel reparto Roma

Sono terminati i lavori di ristrutturazione del reparto Roma del carcere di Poggioreale. Il reparto, che risultava essere uno dei più fatiscenti dell'Istituto, ora dispone di camere detentive tutte dotate di frigorifero, bagno con doccia e nuova dotazione di materassi e cuscini, sale per le attività lavorative e spazi per le relazioni sociali tra detenuti. Il reparto, che ha una capienza di 153 posti, sarà interamente adibito alla presa in carico e al trattamento dei detenuti tossicodipendenti, a cura del dipartimento Dipendenze della Asl Napoli 1. Il provveditore regionale Lucia Castellano, la presidente del Tribunale di Sorveglianza Patrizia Mirra, accompagnate dal direttore della Casa circondariale «Giuseppe Salvia» Poggioreale, Carlo Berdini, venerdì scorso hanno visitato il reparto.

L'intervento di riqualificazione è stato reso possibiloe, si legge in una nota, grazie all'impegno congiunto del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, provveditorato Regionale della Campania e della Direzione dell'Istituto. È già attivo, a Poggioreale, un progetto di presa in carico e trattamento dei tossicodipendenti, denominato progetto « IV Piano», realizzato in collaborazione con il privato sociale (Consorzio Gesco).

«Si sottolinea l'azione sinergica tra istituzioni - conclude la nota - l'impulso della procura della Repubblica, del garante nazionale e della magistratura di sorveglianza e la sollecita risposta dell'amministrazione penitenziaria hanno portato a un risultato significativo, in termini di dignità della detenzione e di offerte terapeutico\riabilitative. Un ringraziamento particolare va al personale tutto della Casa Circondariale che si è impegnato, al fianco dell'impresa, nell'accelerare i tempi per la riqualificazione. La ristrutturazione e la vivibilità della struttura, con la riduzione dei tassi di sovraffollamento, sono tra le priorità dell'amministrazione penitenziaria».