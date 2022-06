Napoli, Raffaele da rapinatore a pizzaiolo: «Iniziai per gioco a 13 anni, è stata dura ma sono salvo»

«Se tre minorenni sparano contro le forze dell'ordine dopo una rapina, è lo Stato che ha fallito». Per Raffaele Criscuolo, 26 anni, convivente e papà di un bimbo di 6 anni, la colpa dell'aggressione dei tre baby rapinatori che in via Cairoli hanno fatto fuoco sulla polizia, è di chi «non fa prevenzione per garantire loro un'alternativa al futuro». Ex baby rapinatore dei Quartieri Spagnoli, Raffaele oggi ha cambiato vita e ha scelto di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati