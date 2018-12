Giovedì 27 Dicembre 2018, 21:52

Un agente della Polizia Penitenziaria è stato ferito oggi da un detenuto del carcere di Poggioreale, a Napoli. A denunciarlo Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sappe. «La grave aggressione - ha spiegato - ai danni di un assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, in servizio al 1 piano del Padiglione Roma. Un detenuto di origini napoletane, giudicabile per reati collegati allo spaccio, dopo un richiamo dell'assistente ha con inaudita violenza colpito con pugni e spinto contro la ringhiera di ferro il poliziotto. L'intervento di altri colleghi ha evitato ulteriori conseguenze. La vile aggressione ha procurato gravi danni al collega che ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile». Dopo gli accertamenti, gli sono stati riconosciuti trenta giorni di prognosi per una frattura di una costola e per altre lesioni riscontrate in varie parti del corpo.«Ogni giorno nelle carceri italiani succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre», denuncia Donato Capece, segretario generale Sappe. «Quanto accaduto a Poggioreale evidenzia come le tensioni e le criticità nel sistema dell'esecuzione della pena in Italia sono costanti. E rispetto all'ennesima emergenza legata al sovraffollamento, con oltre 60mila detenuti presenti nelle carceri italiane, solamente grazie ai poliziotti penitenziari, gli eroi silenziosi del quotidiano a cui va il ringraziamento del Sappe per quello che fanno ogni giorno, se il numero delle tragedie in carcere è fortunatamente contenuto e se si riesce a contrastare le intemperanza e le violenze di una parte di popolazione detenuta aggressiva e violenta».Il segretario generale del Sappe esprime infine apprezzamento e vicinanza al personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Poggioreale ed auspica che «il ministero della Giustizia riconosca loro una adeguata ricompensa per le eccellenti capacità professionali e umane con le quali hanno gestito il gravissimo evento critico, che avrebbe potuto avere peggiori conseguenze se l'intervento degli Agenti non fosse stato appunto tempestivo».