Arance piene di cocaina nel carcere di Poggioreale, arrestata la moglie di un detenuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 28 Aprile 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È accaduto nella sala colloqui del carcere più affollato d'Italia. A Poggioreale la moglie di un detenuto aveva portato le arance al marito: solo grazie all'acume degli agenti della Polizia penitenziaria si è scoperto che all'interno degli agrumi c'era droga.Le arance apparivano perfettamente integre, senza tagli né segni particolari. Invece all'interno c'era la sorpresa. Con uno stratagemma la donna - F.I., napoletana - era riuscita a imbottire i frutti di hashish e addirittura di cocaina. Ad un più accurato controllo gli agenti hanno scoperto e sequestrato 16 grammi di hashish e circa 21 grammi di cocaina. Immediatamente per la donna sono scattate le manette: e da Poggioreale la signora è passata direttamente ad una cella della casa circondariale femminile di Pozzuoli. Non si esclude che altre volte, con la stessa tecnica, la moglie del detenuto fosse già riuscita a introdurre in carcere altro stupefacente: e per questo sono in corso indagini.