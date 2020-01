Un nuovo direttore per il carcere di Poggioreale: è Berdini, arriva da Firenze

«Vogliamo fare un incoraggiante augurio di costruttivo e proficuo lavoro a Carlo Berdini, ex direttore dell'istituto di Firenze Sollicciano e attuale direttore dell'Ufficio IV - Formazione Polizia Penitenziaria della Direzione Generale della Formazione del Dap, che a breve guiderà la direzione della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale». Lo sottolinea, in una nota, il segretario regionale dell'Uspp Ciro Auricchio secondo il quale «il cambio di vertice è orientato a promuovere nuovi impulsi a sostegno di una squadra di lavoro già collaudata, che vede in particolare modo la Polizia Penitenziaria già da tempo fortemente impegnata in un duro lavoro teso ad assicurare l'ordine e la sicurezza in uno degli istituti tra i più sovraffollati e problematici d'Italia».

«Siamo certi che - aggiunge Auricchio - il nuovo vertice saprà sostenere il lavoro abilmente compiuto dalla Polizia Penitenziaria di Poggioreale nell'intento comune e con l'obiettivo istituzionale di perseguire legalità e sicurezza, senza le quali ogni opportunità di recupero e di reinserimento nel tessuto sociale napoletano è mera utopia».

