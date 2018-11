CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 25 Novembre 2018, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 25-11-2018 23:01

Ore 6,30 del mattino di ieri, pronto soccorso del Cardarelli, reparto di Osservazione breve intensiva: qui sono ricoverati 72 pazienti a cui badano 2 medici di turno e 6 infermieri. Questo significa che a fronte dei 34 posti di capienza massima di quel reparto il numero dei malati è più che doppio. Pazienti critici, trasfusi, anziani e con patologie complesse. Tanti altri malati sono accolti nei corridoi o fuori la porta di ingresso del reparto. Qui è ancora più difficile, per i sanitari, seguire il decorso clinico. Pazienti privi di campanello per l’allarme, orfani di un accesso all’impianto per l’ossigeno, senza comodino e la privacy ridotta al fai da te che rende complesso anche un semplice cambio di pigiama. I numeri degli accessi non sono da record come un anno fa, quando l’Osservazione intensiva del Cardarelli viaggiava su punte di 90 ricoverati e picchi di oltre 100 nei fine settimana, ma la situazione di affollamento resta cronicamente critica.