Napoli, stritola un cardellino davanti ai carabinieri e viene denunciato

Stritola un cardellino davanti ai carabinieri. È successo ieri a Secondigliano, dove i militari hanno denunciato un 48enne per uccisione e maltrattamento di animali.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono stati contattati da personale della Lipu partenopea che segnalava un uomo che in via Aspromonte deteneva abusivamente dei piccoli uccelli. Sul posto i militari hanno trovato 32 cardellini, di cui tre imbragati, messi in diverse gabbie e tutti in condizioni igienico sanitarie pessime. All'arrivo dei carabinieri l'uomo, colto sul fatto, ha stritolato uno dei cardellini che in quel momento aveva in mano nel tentativo di nasconderlo alla vista dei militari. Oltre alle gabbie è stata sequestrata anche una rete da cattura.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Movida violenta a Portici, rissa tra ragazzini al Granatello: feriti... LA VIOLENZA Ercolano, ragazzini picchiati a sangue: «Quelle panchine sono... L'ARRESTO Mugnano, tre arresti per porto illegale di armi: catturati dopo la...

I volatili sono stati portati al Bosco di Capodimonte dove sono stati liberati.