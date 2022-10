Napoli, scoppia il caro affitti degli alloggi per studenti: «500 euro a stanza»

Gruppi su Facebook, annunci su Subito.it e come ultima spiaggia i siti più tradizionali tramite agenzie. Molti corsi semestrali sono già iniziati, pochi altri partiranno a novembre e per le matricole fuori sede delle Università Federico II e L’Orientale in particolare è iniziata la ricerca disperata di un appoggio dove iniziare con serenità il proprio percorso accademico. Poche le disponibilità, alcune in luoghi mal collegati, altri dal costo eccessivo, altri ancora veri e propri tuguri che al massimo potrebbero essere usati come depositi. Sebbene siano state programmate cinque residenze universitarie forse il prossimo anno accademico qualcuna sarà disponibile prima di ultimare i lavori. A creare questa fame di posti letto per studenti è la mancanza di case: se fino a prima della pandemia il Centro storico e i Quartieri spagnoli offrivano numerose opportunità per tutte le tasche, con le lezioni online per due anni gran parte sono diventate case vacanze perché molto più remunerative. Risultato: fuori sede che non iniziano i corsi perché senza un posto letto, ma sono soprattutto le ragazze ad avere maggiori difficoltà perché hanno esigenze igieniche ed estetiche superiori.

«Buongiorno, possibile che non si riesce a trovare una stanza? Sono una studentessa fuori sede, i miei corsi alla Federico II sono già iniziati e io non ho potuto seguirli perché non sto trovando casa o una stanza dove stare. Cerco disperatamente una stanza o anche un intero appartamento da dividere con altre ragazze al centro storico». Iris Tassone è da settembre che continua a scrivere su vari gruppi su Facebook alla ricerca di un posto letto. È di Vibo Valentia ed è riuscita a entrare al corso di laurea in Biologia dell’Università Federico II, e come lei altre decine di ragazze che sono in graduatoria come Gaia Riente da Praia a Mare, sempre futura biologa, la barese Roberta Caprini iscritta all’Orientale, e Martina Raguso da Martina Franca, in provincia di Taranto, iscritta al secondo anno di Giurisprudenza ma che per la prima volta cerca casa nei pressi del corso Umberto. «Vorrei spendere massimo 250-300 euro al mese, con utenze escluse» precisa. Anche Sofia Chiappetta da Cosenza, iscritta a corso di laurea in Design per la Comunità del Dipartimento federiciano di Architettura, è messa male perché i corsi sono iniziati già il 26 settembre e lei è senza casa.

Chi cerca una stanza o un monolocale non riceve alcuna risposta. Sono centinaia invece i commenti per gli annunci di chi ha a disposizione una casa o qualche posto letto, alcuni dei quali anche a cifre piuttosto salate. Sebbene in media gli studenti siano disposti a spendere 300-350 euro, un posto letto costa almeno 400 euro (utenze escluse, che di questi tempi di caro energia possono dire anche 100 euro a persona in più), e costi inferiori nascondono sempre qualche magagna. A Sedile di Porto una casa di 90 metri quadrati con 4 posti letto al massimo costa minimo 280 euro a persona: prezzo ottimo ma l’annuncio è di maggio scorso e in meno di due settimane il proprietario ha firmato i contratti.

Sul mercato ci sono un monolocale per massimo due persone ai Quartieri spagnoli per 800 euro mensili utenze escluse, 800 euro a un piano terra all’Arenella, mentre a Fuorigrotta 850 euro per un mini appartamento per due persone. In zona Policlinico sotto i 500 euro non si trova nulla se non in aree mal collegate da trasporti pubblici e piuttosto isolate, mentre al Centro storico si scende anche sui 350 euro ma le condizioni dell’appartamento sono spesso davvero anguste. Caso limite poi, l’annuncio di una «casetta arredata con angolo cottura e bagno con doccia» nei pressi di Veterinaria, che si affitta a 25 euro a notte cioè 750 al mese. Un vero e proprio tugurio di massimo 10 metri quadrati al piano terra di un cortile, dove a stento entra un letto singolo, un tavolino pieghevole, un cucinino da campeggio e non c’è nemmeno il lavandino in bagno ma solo un lavello in cucina. Nei pressi del campus di San Giovanni a Teduccio invece si propone un posto letto per 380 euro, oppure 600 euro per un mini appartamento con un letto matrimoniale.