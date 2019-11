Casa confiscata al clan, Manuela sotto sfratto: «Aiutatemi, ho tre figli e uno è disabile»

«Vedo i miei figli piangere perché non stanno bene. Da oggi in poi viviamo con il terrore che ci possano buttare fuori di casa. Non sappiamo dove andare». A parlare è Manuela I., madre disoccupata di tre figli, tra cui Pasquale, diciassettenne portatore di handicap affetto da un’insufficienza respiratoria che lo costringe a restare attaccato a una bombola d’ossigeno per gran parte della giornata.

Da ieri 20 novembre Manuela, Pasquale e altri due bambini, Simona di 13 anni e Mariano di 7, rischiano di finire in mezzo alla strada: sulle loro teste pende infatti la spada di Damocle di un’ordinanza di sfratto, inviata da parte dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che gestisce l’immobile di circa 35 metri quadri in via Rampe di Montemiletto - ex proprietà di un esponente ritenuto al vertice di un clan della zona – dove oggi la famiglia vive.



Manuela e i suoi figli hanno occupato l’appartamento lo scorso febbraio, quando dopo aver vissuto per 16 anni in un’altra abitazione si sono improvvisamente ritrovati in una grave situazione di emergenza abitativa e di indigenza. Con un bambino disabile e un marito assente, la mamma 35enne è costantemente impegnata nelle cure di Pasquale, che necessita di controlli medici frequenti e sostegno continuo. Situazione che non permette alla donna di trovare un’occupazione che le consentirebbe di far fronte alle spese di un affitto ai prezzi di mercato.

E 4 mesi fa, periodo in cui le sono stati notificati 120 giorni di tempo per liberare l’immobile, l’incubo di non avere più un tetto sulla testa per lei e per i suoi figli è ritornato a fare capolino. Oggi purtroppo è quasi realtà. Ragione che ha spinto Manuela a rivolgersi a un avvocato per chiedere all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che l’appartamento possa essere concesso in locazione dietro corrispondenza di un canone mensile di 250 euro.



«Chiedo aiuto all’Agenzia Nazionale- è la richiesta di Manuela – mi permettano di restare in questa casa attraverso il pagamento di un fitto mensile. Siamo disperati”. In caso di risposta negativa, “mi appellerò anche al sindaco di Napoli Luigi de Magistris e all’amministrazione comunale - continua la donna - affinché possa trovare una sistemazione alternativa per consentire a me e ai miei figli avere un tetto sulla testa».

