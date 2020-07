Modificano casa per la figlia disabile e i parenti li denunciano: «È una scusa»

Due villette confinanti, due famiglie, imparentate tra loro, che litigano per dei lavori iniziati per ampliare una delle due costruzioni. Il contenzioso arriva in tribunale, il giudice dà ragione a chi sta realizzando quelle modifiche, ma l’altra famiglia impugna il provvedimento e ricorre al Consiglio di Stato, giurando di non darsi pace finché quei lavori non saranno annullati. Fin qui sarebbe una delle tante controversie che affollano i Tribunali amministrativi regionali del nostro Paese, se al centro di questa storia non ci fosse una ragazzina di 11 anni affetta da una grave disabilità. Infatti, è per renderle casa più accessibile e la vita più agevole che mamma e papà hanno chiesto e ottenuto dal Comune di Mugnano di Napoli le licenze per realizzare quei lavori. Ed è soprattutto a lei che i parenti stanno facendo la guerra.



«Chiara alla nascita è stata colpita da una paralisi cerebrale infantile, quindi non cammina e non riesce a star seduta senza un sostegno – spiega Rosario, papà della bambina –. Crescendo e avendo altri figli, ci siamo resi conto che ci serviva più spazio. In particolare, c’era bisogno di una stanza, dove lei potesse stare tranquilla con il deambulatore e tutti gli ausili che le servono, e di un ascensore per permetterle di raggiungere quella stanza». Perciò i genitori di Chiara chiedono i dovuti permessi al Comune di Mugnano, dove sorge la villetta: «Il progetto prevedeva l’ampliamento dell’abitazione, la realizzazione di un terrazzo e di un elevatore costruito sul lato opposto al confine tra la nostra abitazione e quella dei nostri parenti che, tra l’altro, vivono a Roma – spiega ancora l’uomo, anche lui disabile all’80 per cento per un incidente di cui restò vittima anni fa –. Prima di cominciare i lavori, avevamo già un accordo con loro in cui avevamo concesso diverse modifiche al progetto. Non contenti, dopo l’inizio dei lavori, si fanno vivi e ci dicono di fermare tutto. A quel punto, pur di andare avanti, accettiamo di firmare un compromesso, che prevedeva altre modifiche al progetto, la concessione di un pezzetto del nostro terreno sul confine e l’accordo di non usare il terrazzo».

Così i lavori proseguono, ma i parenti tornano a protestare una volta ultimato il terrazzo: «Abbiamo solo messo una tenda parasole, ma loro pretendevano che lo lasciassimo spoglio. Allora ci hanno offerto un nuovo accordo, ovvero di risarcirli con 70mila euro, altrimenti avrebbero fatto ricorso al Tar della Campania. Ovviamente, non abbiamo accettato, siamo andati in tribunale e il giudice ha dato ragione a noi. E ora pare che i nostri parenti abbiano chiesto all’avvocato d’impugnare la sentenza e ricorrere al Consiglio di Stato».



Nel frattempo i lavori non sono stati completati e la famiglia di Chiara è stata costretta a dirottare i soldi che servivano a costruire una casa su misura per lei sulle spese processuali: «Danaro che ci verrà rimborsato solo in parte – chiarisce Rosario –. Ma quello che più ci preoccupa è il fatto che nostra figlia ha perso la sua serenità, turbata da questa situazione, e ci chiede continuamente cosa sta succedendo. Come glielo spieghiamo che i nostri parenti ci accusano di usare lei per allargare casa e che non fermeranno questa battaglia legale finché non ci faranno buttare tutto giù? Ma noi non ci arrendiamo e difenderemo fino in fondo il suo diritto a vivere in una casa accessibile e accogliente».

