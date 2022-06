Napoli, casa occupata con piscina e cortile abusivi: 29enne denunciata

Aveva occupato abusivamente un alloggio comunale, al piano terra in una palazzina di via del Flauto Magico nel rione Conocal a Napoli. Aveva installato con le stesse modalità illecite una piscina di grandi dimensioni, collocandola all’interno di un’aiuola antistante all’abitazione. E, mai pago, stava realizzando un cortile recintato da un manufatto in mattoni di lapillo, cemento e ringhiera in ferro. Il responsabile, anzi la responsabile, è una giovane ventinovenne napoletana.

APPROFONDIMENTI ROMAGNA Cadavere senza testa ritrovato in Romagna, è... L'OPERAZIONE Nasconde due pistole nel cassetto in camera da letto: arrestato... L'ARRESTO Napoli, rapinano un passante: arrestati un algerino e un tunisino



La donna, che ha subito provveduto a rimuovere gli abusi in strada, è stata sanzionata per l'occupazione di suolo pubblico, ma anche per tutti i reati connessi all’occupazione dell’immobile comunale e per il manufatto edile. L'area in questione è stata sequestrata. A intervenire i vigili urbani.