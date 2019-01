Coppia romena ruba nel discount con i figli piccoli: due arresti nel Napoletano

Domenica 6 Gennaio 2019, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 14:13

Una coppia di origine romena domiciliata a Castellammare di Stabia, lui 27enne, lei 26enne, già noti alle forze dell’ordine, è stata arrestata per furto aggravato dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo e della compagnia di Castello di Cisterna.Mentre lui faceva da “palo” lei è entrata con i loro due figli di 4 e 7 anni in un discount ed ha rubato un televisore di 40” del valore di circa 300 euro. poi lo ha affidato al figlioletto più grande e si è messa in fila fingendo di dover pagare. confidava nell’altezza del bimbo che lo avrebbe fatto passare inosservato alla cassa. Ma così non è stato. Una cassiera si è accorta della manovra e ha chiamato i carabinieri.I militari sono arrivati dopo pochi minuti e hanno bloccato la famiglia mentre tentava di dileguarsi.I 2 adulti sono stati portati davanti al giudice per il rito direttissimo. per entrambi il magistrato ha convalidato l’arresto. la donna attenderà il processo presentandosi quotidianamente alla polizia giudiziaria mentre l’uomo è in stato di libertà.La refurtiva è stata subito restituita all’avente diritto.