Nove rapine a mano armata, minorenne preso dai carabinieri a Napoli

I Carabinieri della Stazione di Casavatore hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione cautelare presso istituto di pena minorile emessa dal tribunale dei minori di Napoli nei confronti di un minorenne di Napoli per una serie di rapine compiute nei confronti di supermercati e tabaccherie del comune di Casavatore.

Le indagini hanno permesso di ricostruire i numerosi episodi delittuosi, ben 9, commessi dal giovane, con lo stesso modus operandi ed armato di pistola, che in una circostanza all’inizio del mese di ottobre rapinò in serie due supermercati asportandone l’incasso della giornata. Gli stessi supermercati, più un terzo vennero ulteriormente rapinati alla fine di ottobre, e nella circostanza oltre all’incasso della giornata, venne asportato anche un orologio dal polso di un avventore presente durante gli avvenimenti, il minore proseguì nell’attività delittuosa tentando di rapinare un bar senza, però, riuscire nell’intento.

Nel mese di novembre invece, nella stessa giornata rapinò per la terza volta il supermercato rapinato nel mese precedente e due tabaccherie.

Fondamentali nell’attività di indagine l’analisi dei filmati acquisiti, nonché i servizi di osservazione, controllo e pedinamento eseguiti dai militari di Casavatore che hanno permesso di individuare e sequestrare preso l’abitazione del giovane indumenti usati nel corso dell’attività delittuose.

APPROFONDIMENTI IL CASO Pomigliano, preso rapinatore 25enne: aveva derubato una donna del suo... LA CRIMINALITÀ Rapina a farmacia nel Napoletano, bandito e vigile sparano ma nessun... LA CRIMINALITÀ Rapina a Napoli, il negoziante reagisce e i falchi della polizia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA