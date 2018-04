Case inesistenti per creare finti domicili: due arresti a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 19 Aprile 2018, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Case fantasma, domicili virtuali, residenze inventate, grazie a veri e propri falsi in atto pubblico che consentivano di produrre documenti posticci.Insomma, un sistema, un metodo per creare finte posizioni di residenza. In che modo? C'era chi riusciva ad attestare la permanenza in un determinato domicilio di alcuni soggetti extracomunitari, che in realtà abitavano in tutt'altro posto, garantendo loro certificati di residenza apparentemente impeccabili.E sono ben 35 le pratiche finite sotto l'attenzione della Procura di Napoli, che ha chiesto e ottenuto gli arresti du due indagati.È stato il gip Federica Colucci ad accogliere le richieste di arresto, per la storia delle false attestazioni per residenze agli extracomunitari, quanto basta a far scattare l'ordine di arresti domiciliari a carico di Pasquale Esposito (classe 1958), funzionario dell'ufficio Anagrafe del comune di Napoli; ma anche Mario Cammarota, assistente capo della polizia municipale di Napoli.