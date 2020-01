Napoli: Cittadella Polizia nell'ex caserma Boscariello di Miano, via al progetto. 4,9 milioni dall'Agenzia del Demanio

L'Agenzia del Demanio, con un bando da 4,9 milioni, assegna la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonchè di esecuzione delle prove geologiche e progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche, per i lavori finalizzati alla realizzazione del nuovo polo della Polizia di Stato - Cittadella della Sicurezza nella caserma Boscariello di via Miano 189 a Napoli. Le offerte dovranno pervenire entro il 14 febbraio.



