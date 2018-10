Mercoledì 3 Ottobre 2018, 06:55

Alla guida della sua utilitaria blu con motore truccato e percorrendo di buon mattino una strada rettilinea molto stretta tra Napoli e Caserta, un 24enne aveva travolto tre albanesi che in bici stavano andando a lavorare nei campi.Uno degli investiti, un 26enne, era rimasto ferito mortalmente. Gli altri due, ricoverati in ospedale, avevano riportato lesioni e contusioni di vario tipo.Subito dopo l'incidente il 24enne si era allontanato senza prestare o chiamare i soccorsi per poi fermarsi più avanti, ma solo per cambiare una gomma della vettura che a causa dell’urto si era sgonfiata.Tornato nella sua città, a Villa Literno, nel Casertano, aveva portato la vettura al suo carrozziere di fiducia chiedendogli di riparare le ammaccature e di sostituire il parabrezza rotto nell’urto.