Inseguimento e conflitto a fuoco nel Napoletano: ladro ferito, arrestati quattro banditi

Giovedì 23 Agosto 2018, 16:17

Quattro albanesi di età compresa tra i 22 e i 34 anni sono stati arrestati dalla polizia a Caivano dopo aver commesso un furto in un'abitazione. Nel corso dell'operazione, realizzata dalla Squadra Mobile di Caserta e caratterizzata da un inseguimento mozzafiato, uno dei banditi è rimasto ferito a un piede da un colpo di pistola esploso da un agente; contusioni anche per un poliziotto, preso alla gamba dall'auto dei malviventi che cercavano in tutti i modi di fuggire.I quattro albanesi, tutti già noti per reati contro il patrimonio, sono stati intercettati a bordo di un'Alfa 147 nel Casertano, nel comune di Santa Maria Capua Vetere; in quel momento erano solo persone sospette. L'auto è stata persa di vista per qualche minuto dagli agenti, che l'hanno poi individuata poco dopo; dal bagagliaio emergeva un oggetto abbastanza ingombrante. Così i poliziotti hanno deciso prima di seguire la vettura, provando a fermarla dopo svariati chilometri, a Caivano, nel Napoletano. Due malviventi sono riusciti a fuggire a piedi, gli altri due hanno invece innestato la marcia fuggendo in auto, ferendo in quel frangente un poliziotto. L'inseguimento si è protratto per alcuni chilometri fin quando la 147 è stata nuovamente fermata. I due stranieri però hanno ancora resistito, tentando una nuova fuga in auto; uno era armato di pistola, ha esploso un colpo ed è stato ferito da un agente che ha risposto al fuoco. La volante ha affiancato l'Alfa dei banditi, le vetture sono uscite fuori strada e i due banditi sono stati finalmente bloccati.In auto sono stati trovati un televisore e diversi oggetti in oro e argento, risultati rubati poco prima in una abitazione sita in Santa Maria Capua Vetere, i cui proprietari erano in vacanza. Gli altri due banditi sono stati scovato in un'abitazione del centro storico di Caivano, dove è stato rinvenuta e sequestrata altra refurtiva.