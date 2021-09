Da Giugliano a Parete, cortei per dire basta ai miasmi nell'aria

Un corteo per dire no ai miasmi e che da settimane di notte si avvertono nell'aria interessando alcuni Comuni della zona a nord di Napoli e del Casertano e per chiedere più cura dell'ambiente si terrà domenica prossima. Il corteo partirà contemporaneamente alle 17 da Lago Patria, dal centro di Giugliano, da Qualiano e da Parete.

I manifestanti poi si ritroveranno dopo circa un'ora dinanzi al mercato ortofrutticolo generale di via Santa Maria a Cubito a Giugliano , dove è prevista anche un'assemblea.