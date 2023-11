Sette anni di reclusione per Pasquale Sommese, stessa pena per Guglielmo La Regina. Sono le condanne più alte tra quelle stabilite dai giudici della terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Trenta imputati in tutto e accuse che hanno riguardato presunte trame tra professionisti, imprenditori e politici locali al fine di avvantaggiare l’imprenditore La Regina che per gli inquirenti sarebbe stato «spregiudicato» e «un facilitatore di appalti». Di qui il nome dell’inchiesta, The Queen, che nel 2017 scatenò un vero e proprio terremoto giudiziario e che poi ha seguito un iter dando vita tre anni fa ad un’inchiesta bis al vaglio dei giudici di Caserta.

Sotto la lente della Procura finirono alcuni appalti del 2014 importanti per il territorio tra Napoli e Caserta, per alcuni si sospettó anche che fossero in odore di camorra (ipotesi poi esclusa) e nell’indagine si ipotizzò un sistema di collusioni in base al quale sarebbe stato possibile condizionare gare pubbliche e garantirsi pubbliche commesse. Accuse e ricostruzioni che nel processo di primo grado sembrano aver retto, ma soltanto in parte. Nel dispositivo a carico dei trenta imputati si contano 8 condanne e una serie di assoluzioni, tra assoluzioni parziali perché riferite a singoli capi di imputazione e assoluzioni che invece demoliscono ogni accusa optando per la formula «per non aver commesso il fatto».

Spiccano, nel dispositivo letto in aula dal giudice Luciana Crisci, presidente del collegio della terza penale del Tribunale sammaritano, i sette anni di reclusione decisi per Pasquale Sommese, ex assessore regionale al Turismo ed ex consigliere, finito nel vortice giudiziario con l’accusa di aver avuto competenze nell’erogazione di alcuni dei finanziamenti finiti sotto la lente degli inquirenti. La stessa condanna, sette anni di reclusione, è stata decisa per Guglielmo La Regina, ingegnere e imprenditore napoletano, dominus, secondo la Procura, di quello che nell’inchiesta The Queen fu definito come «sistema La Regina» e avrebbe consentito di guidare a proprio vantaggio gli appalti.

L’elenco delle condanne prosegue poi con i 5 anni e 4 mesi di reclusione per Alessandro Zagaria, stessa condanna per Raffaele Zoccolillo, Domenico Antonio Ramarro e per l’ex sindaco di Alife Giuseppe Avecone; 4 anni di reclusione per Domenico De Cristofaro detto Enrico, ex sindaco di Aversa; 3 anni e 4 mesi per Antonio Sommese detto Antonello, parente dell’ex ex assessore Pasquale e all’epoca dei fatti suo collaboratore. Numerose, per il resto, sono le assoluzioni, alcune per intervenuta prescrizione e altre che entrando nel merito dei fatti allontanano ogni ombra sui diretti interessati, i quali soltanto oggi, dopo il tritacarne mediatico scaturito anni fa dall’inchiesta, tirano un sospiro di sollievo. Assolti, con la formula «per non aver commesso il fatto», Corrado Romano, Vincenzo Esposito, Rino Dimola, Mario Cerrone Palermo. Per due capi di imputazione c’è stata assoluzione anche nei confronti di Alessandro Zagaria.

Inoltre, la prescrizione è stata dichiarata in relazione ai fatti per cui erano finiti a giudizio Aldo Aveta, Claudio De Biasio, Daniele Marrama, Vito Cappiello, Umberto Perillo, Sergio Stenti, Marco Cascella, Carlo Coppola, Michele Apicella, Gabriele Venditti, Claudio Accarino, l’ex sindaco di Casapulla Ferdinando Bosco. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Claudio Botti, Alfonso Furgiuele, Arturo Frojo, Marco Campora, Giro Sepe, Carlo De Stavola, Giuseppe Stellato, Stefano Montone, Andrea Abbagnano, Sergio Cola, Arturo Cola, Sebastiano Fusco, Gaetano Inserra, Mauro Valentino, Filippo Trofino, Alfonso Quarto, Paolo Trofino, Alfredo Sorge, Angelo Malinconico, Fabrizio Chianese, Renato Jappelli, Francesco D’Atri, Alfonso Quarto.