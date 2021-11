Pestata a sangue dai vicini nel Napoletano: aveva “osato” protestare per lavori abusivi nel palazzo

Una famiglia di balordi violenti. Quattro fratelli, che insieme ai genitori avevano occupato abusivamente un appartamento di edilizia popolare di Arpino, frazione di Casoria, sono stati arrestati e rinchiusi in carcere per aver ridotto in fin di vita una loro vicina, una casalinga di 61 anni, ricoverata in codice rosso al Cardarelli da quasi un mese: aveva “osato” protestare, minacciando una denuncia, perché nel giro di un’ora avevano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati