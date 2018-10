Amputata la gamba a un'anziana: era caduta per una buca nel selciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Ottobre 2018, 13:00

CASORIA - Strade killer, automobilisti e residenti sempre più a rischio. Buche, viabilità caotica, marciapiedi sconnessi, sosta selvaggia: c'è tutto per un mix di pericoli che quotidianamente mettono a repentaglio la sicurezza di pedoni e autisti. Ancora un grave incidente, dopo la tragica morte qualche giorno fa della anziana travolta da un'autocisterna tre mesi dopo il decesso della figlia avvenuto in analoghe circostanze. Una pensionata è caduta in una buca presente sulla sede stradale che stava attraversando e si è fratturata un braccio. Causa anche altri problemi fisici dopo qualche giorno alla donna è stata amputata anche una gamba: pare che complicanze circolatorie sopraggiunte in seguito all'incidente le avrebbero causato una necrosi che ha costretto i medici ad intervenire in maniera decisa con la mutilazione dell'arto. L'incidente, su cui ora faranno chiarezza eventuali consulenti tecnici, è avvenuto in via De Gasperi, nei pressi della centralissima piazza San Paolo.