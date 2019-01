Sabato 5 Gennaio 2019, 15:13

I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno arrestato Rita Baldassarre, 29enne di Casoria vicina al gruppo camorristico dei Ferraiuolo-Del Prete satellite del clan Mazzarella.Già ai domiciliari per droga, la donna è stata raggiunta da un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso, reati commessi dal 2010 al 2012 a Napoli: dovrà scontare nove anni di carcere.