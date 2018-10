Coca, hashish e bilancini in casa: preso spacciatore a Casoria

Venerdì 26 Ottobre 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 11:08

I carabinieri della stazione di Casoria hanno arrestato Celeste Fragiello, 49enne già noto alle forze dell'ordine.I militari hanno perquisito l’abitazione del 49enne trovando nascosti in alcuni mobili della cucina e della camera da letto 69 grammi di cocaina, 191 grammi di hashish, due bilancini elettronici di precisione, un coltellino verosimilmente utilizzato per tagliare lo stupefacente e 4.900 euro in banconote di vario taglio ritenute provento di attività illecita. L'uomo è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.I carabinieri della stazione di Casavatore hanno invece tratto in arresto Antonio Orefice, 48enne anche lui già noto alle forze dell'ordine, sorpreso in via San Giovanni mentre era intento a cedere una stecchetta di hashish a un acquirente. La sua perquisizione personale ha consentito di rinvenirgli indosso altre due stecchette di hashish e 75 euro ritenuti provento di spaccio. L'arrestato è in attesa di rito direttissimo.