I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato per furto di autovettura un 46enne di Casalnuovo. E’ stato sorpreso in Via Primo Carnera, mentre smontava il cruscotto lato guida di un’utilitaria parcheggiata e poco prima rubata nei pressi del centro direzionale di Napoli. In manette, l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Casalnuovo, scappano tentando di investireun carabiniere che spara... IL CASO Sorrento, alla guida di furgone rubato prova a investire i... L'OPERAZIONE Napoli, sgominata la banda dei furti d'auto di lusso a Chiaia: 8...





Ultimo aggiornamento: 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA