Casoria, guardia medica aggredita da malato insoddisfatto del certificato medico

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Don Luigi Sturzo, presso la locale guardia medica dove un paziente che si era presentato preso la struttura per il rilascio di un certificato medico, insoddisfatto di quest'ultimo, nel quale non erano stati prescritti giorni di riposo, è andato in escandescenze.

Ha danneggiato una porta dell’edificio e picchiato i medici di turno presenti. Le tre vittime sono state successivamente giudicate guaribili in un giorno di prognosi. Seguono le indagini da parte dei carabineri.