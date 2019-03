Martedì 19 Marzo 2019, 14:12

Poco dopo le 2 di notte gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il controllo del territorio, transitando in Via San Pantaleone, hanno notato fuoriuscire un’arma da una cassetta delle lettere posta all’esterno di un edificio.Gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento della Polizia Scientifica. All’interno della buca per lettere la Polizia, ha rinvenuto e sequestrato un revolver 357 magnum completo di munizionamento e 58 munizioni di diverso calibro. Proseguono le indagini per risalire all’utilizzatore della cassetta per le lettere e per verificare se l’arma sia stata utilizzata in eventi delittuosi.