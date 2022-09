Napoli: piovono calcinacci, per Castel dell'Ovo​ scatta la chiusura bis

Piovono calcinacci da Castel dell’Ovo e scatta la chiusura, la seconda in un anno. L’allarme è stato lanciato ieri mattina dagli addetti che sono andati ad aprire il cancello principale del castello e hanno visto, proprio davanti all’ingresso, i segni di un consistente cedimento che si era verificato nella notte. Subito si è deciso di richiudere quel varco e di sospendere le visite turistiche; provvedimento che è stato confermato anche dopo il sopralluogo dei tecnici che hanno chiesto tempo per effettuare verifiche puntuali sulle condizioni della struttura.

Le pietre cadute giù l’altra notte proverrebbero dalla bocca di cannone centrale della facciata principale, quella sovrastata dallo stemma di marmo. Si tratta di conci malmessi, privi di manutenzione e costantemente sottoposti alle sferzate di vento e pioggia. Il resto lo fa la salsedine che aggredisce ogni parte dell’antico castello napoletano. Allo stato attuale non c’è una previsione sui tempi della riapertura. Tutto è legato a sopralluoghi specifici che potranno essere effettuati solo raggiungendo le parti più fragili con mezzi specifici: una volta avuta contezza della situazione sarà possibile decidere con quali modalità procedere.

La soluzione più rapida, nel caso di cedimenti non preoccupanti, potrebbe essere quella di realizzare un piccolo “tunnel” di tubi innocenti e lamiere, per consentire ai visitatori di raggiungere l’ingresso senza pericolo, ma sarebbe comunque una soluzione invasiva e temporanea.



Quella di ieri è la seconda chiusura urgente di Castel dell’Ovo quest’anno. Il precedente divieto risale allo scorso mese di aprile, alla vigilia di Pasqua. Anche in quell’occasione iniziarono a piovere pietre dall’alto; i cedimenti si verificarono sul corridoio interno alle mura del castello che conduce alle scale (o all’ascensore) per raggiungere le terrazze panoramiche. Ad aprile la chiusura si prolungò per oltre un mese, la struttura venne riaperta inizialmente utilizzando una porticina laterale in fondo al Borgo Marinari, poi lentamente venne ripristinata la normalità, in attesa di poderosi interventi di restyling previsti da Palazzo San Giacomo. La struttura, di proprietà del Demanio, è stata ceduta al ministero della Cultura che l’ha “girata” in concessione gratuita per 19 anni a Palazzo San Giacomo. Ma, in cambio, il Comune dovrà provvedere ai lavori di ristrutturazione.

Che sia necessario rimettere in sesto Castel dell’Ovo è più che evidente, gli eventi di ieri lo dimostrano definitivamente. Che sia urgente far partire i lavori ormai è un dato di fatto.

Per risistemare la storica struttura sarebbe necessario un investimento molto sostanzioso ma, per adesso, il Comune di Napoli ha a disposizione appena otto milioni di euro, fondi «a valere sulle risorse del “Patto Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Napoli” come riprogrammati nel mese di aprile 2020», spiega il linguaggio della burocrazia. Da palazzo San Giacomo sarebbero anche pronti a investire altri due milioni, portando così il totale a dieci, ma si tratta comunque di una somma che non permetterebbe di effettuare gli interventi di profonda ristrutturazione dei quali necessita il Castel dell’Ovo.

Nell’ambizioso programma di rinascita del maniero sul mare, il Comune prevede anche utilizzi differenti da quelli strettamente culturali: con la benedizione del ministero si è immaginato di poter aprire il castello anche ad eventi. L’accordo di concessione spiega esplicitamente che bisogna prevedere una adeguata «sistemazione degli spazi terrazzati e delle sale interne per renderle fruibili in sicurezza e capaci di ospitare eventi culturali e di spettacolo, attività per il tempo libero idonee alla trasformazione delle stesse aree in piccole zone di accoglienza, visite guidate e percorsi espositivi tematici, convegni e congressi, esposizioni di rilievo nazionale ed internazionale, attività didattiche. Tutto questo, renderà idonei gli spazi comuni ed i servizi di supporto per la numerosa utenza che la struttura ospiterà». Per adesso, in realtà, basterebbe solo che non piovessero calcinacci sui visitatori. Sarebbe già un grande risultato.