Napoli, così il castello sul Monte Echia è diventato la villa dei clochard

Lunedì 30 Settembre 2019, 22:48

Roberto, migrante polacco nato in una piccola città a 100 chilometri da Cracovia, sorride e ruota il pannello solare con vista Castel dell’Ovo: «L’energia elettrica la prendo da qua», dice. Poi allarga le braccia verso la terrazza di Villa Ebe, il castello costruito nel 1922 da Lamont Young su monte Echia e abbandonato dalle istituzioni dall’anno dell’incendio, il 2000. Il piano inferiore è una discarica. Ma al secondo vivono Robert e la sua compagna, tutto in ordine: pareti stuccate e anche un angolo tv. Intorno alla Villa in cui si suicidò il celebre architetto c’è invece Pizzofalcone che chiede aiuto, immersa nel degrado di un cantiere aperto ormai da 12 anni. Stessa musica per le rampe all’incrocio con via Chiatamone rette da una gigantesca rete di contenimento.