Domenica 11 Novembre 2018, 09:31

«Ho firmato anch'io l'appello e scriverò una lettera al Papa e alla Santa Sede affinché ci sia una marcia indietro», annuncia Lucia Borgonzoni, sottosegretario in quota Lega ai Beni culturali e al turismo. Così anche un membro del governo, in maniera ufficiale, si è unito all'appello affinché non si spezzino le gambe alla cooperativa sociale La Paranza che gestisce le catacombe di San Gennaro alla Sanità. Esperienza di lavoro unica, che garantisce uno stipendio a 40 giovani, impegnati nella manutenzione e nell'accompagnamento dei turisti nel sito del cuore di Napoli. Impegno che ora si scontra con la Commissione del Vaticano che vorrebbe, sulla base di una convenzione a suo tempo firmata, il 50 per cento degli incassi dei biglietti. Soldi che metterebbero in ginocchio questa cooperativa in cui sono impiegati alcuni ragazzi che, spesso, hanno un passato difficile alle spalle.Petizione web che nel giro di poche ore ha visto 20mila firme sino a raddoppiare ieri sera.Tra i due sovrintendenti (Garella e Osanna), un ex ministro della Cultura come Massimo Bray, che conosce bene questa realtà, oltre al governatore De Luca e al sindaco de Magistris (per la prima volta d'accordo, gli ultimi due). E ora anche la sottosegretaria Borgonzoni che ha conosciuto pochi giorni fa la realtà della cooperativa. Senza contare un quartiere in rivolta dove ad ogni angolo o balcone c'è uno striscione contro la commissione pontificia arrivata a battere cassa.«Proprio una decina di giorni fa durante una manifestazione a Ravello mi sono imbattuta in questa esperienza che reputo straordinaria. Anzi proprio lì, prima che scoppiasse il caso di questi giorni, ho conosciuto padre Antonio Loffredo e con lui mi sono fatta avanti e resa disponibile».