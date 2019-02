Giovedì 7 Febbraio 2019, 16:23

Una 55enne residente nel Napoletano è stata arrestata e tre complici denunciati a piede libero dai carabinieri di Cattolica per truffa, tentata truffa, uso di documenti falsi e sostituzione di persona. La donna avrebbe infatti aperto un conto corrente in una banca marchigiana con un documento falso e tentato di aprirne altri due in filiale a Cattolica.La carta d'identità contraffatta non ha però ingannato un funzionario che ha chiamato subito i carabinieri. I militari hanno colto sul fatto la donna mentre usciva dalla banca. In auto con lei altri due uomini e una donna, secondo i carabinieri tutti componenti di una stessa banda dedita alle truffe agli istituti di credito in Italia. I quattro avrebbero già commesso colpi simili aprendo prima il conto corrente con documenti falsi, versando quindi assegni contraffatti e prelevando il possibile con il bancomat per poi dileguarsi.